Радий Хабиров неожиданно прервал оперативное совещание в правительстве Башкирии

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 29 мая, глава Башкирии Радий Хабиров внезапно прервал оперативное совещание в правительстве республики. После краткого вступления и докладов о массовых мероприятиях, прошедший на прошлой неделе, руководитель региона заявил, что «мы вынуждены прервать наше совещание». На повестке дня оставались оперативные доклады о чрезвычайных ситуациях на дорогах и другие отчеты.

- Мы вынуждены прервать ВКС, потому что у нас приезжают и наши белорусские коллеги, и из Совета Федерации. Мы сегодня плотно работаем, и уже все контуры будущего форума регионов России и Беларуси утвердим, - заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

Напомним, форум регионов России и Беларуси пройдет в Уфе с 26 по 28 июня 2023 года. В организации мероприятия помимо властей Башкирии участвуют представители верхних палат парламента двух государств.