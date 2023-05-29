Минздрав Башкирии озвучил состояние всадника, которого на сабантуе затоптала лошадь

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Минздрав Башкирии рассказал о состоянии всадника, которого во время празднования сабантуя скинула и затоптала его собственная лошадь. Инцидент произошел в селе Аскарово Абзелиловского района.

– [Пострадавший] с ушибами будет наблюдаться амбулаторно, – передали в ведомстве.

Напомним, мужчина во время скачек упал с лошади и застрял ногой в стремени. Агрессивное животное не остановилось и начало волочь его по земле, параллельно ударяя копытами. Видео с места происшествия было опубликовано в сети.