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НовостиПроисшествия29 мая 2023 7:02

Минздрав Башкирии озвучил состояние всадника, которого на сабантуе затоптала лошадь

Мужчина получил ушибы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
скриншот видео

скриншот видео

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии всадника, которого во время празднования сабантуя скинула и затоптала его собственная лошадь. Инцидент произошел в селе Аскарово Абзелиловского района.

– [Пострадавший] с ушибами будет наблюдаться амбулаторно, – передали в ведомстве.

Напомним, мужчина во время скачек упал с лошади и застрял ногой в стремени. Агрессивное животное не остановилось и начало волочь его по земле, параллельно ударяя копытами. Видео с места происшествия было опубликовано в сети.