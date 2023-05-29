В Уфе рассказали о поисках 9-летнего мальчика, который не вернулся домой после прогулки

фото: "БашРегионСпас"

Волонтеры организации «БашРегионСпас» рассказали о поисках 9-летнего Тимура (имя изменено) из Уфы, который не вернулся домой после прогулки. Ребенок пропал в воскресенье, 28 мая.

Вечером школьника своими силами пытались разыскать родителей. Некоторое время спустя они обратились за помощью в экстренные службы и добровольцам поисково-спасательных отрядов. Заявка в «БашРегионСпас» поступила в 20:50. Волонтеры собрал информацию от родителей, создали ориентировку и отправились обходить ближайшую к месту пропажи территорию.

Спустя чуть больше получаса один из добровольцев объявил, что нашел мальчика. Как оказалось, ребенок потерял счет времени и забыл, что домой нужно было вернуться еще час назад. Его вернули маме с папой, и те поблагодарили волонтеров за помощь.

Еще пять минут спустя поступили еще три заявки о пропаже детей: 11-летней девочки и брата с сестрой. В итоге первого ребенка нашел отец, а последние двое сами вернулись домой.