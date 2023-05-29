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НовостиЗдоровье29 мая 2023 5:40

За сутки от коронавируса в Башкирии скончались шесть человек

С начала пандемии жертвами инфекции стали 6 075 жителей республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
За последние сутки от коронавируса в Башкирии скончались шесть пациентов

За последние сутки от коронавируса в Башкирии скончались шесть пациентов

За последние сутки от коронавируса в Башкирии скончались шесть пациентов. С начала пандемии жертвами инфекции стали 6 075 человек. Об этом 29 мая сообщил местный Минздрав.

Диагностировали COVID-19 еще 80 жителям республики. Всего на территории региона подтвердили более 368 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом свыше 360,7 тыс. человек, 76 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Сейчас носителями инфекции в Башкирии являются 1 187 пациентов: 129 лежал в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.