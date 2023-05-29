Минтранс Башкирии предложил установить максимальную стоимость часа парковки в 57 рублей

Минтранс Башкирии предложил установить максимальную стоимость часа платной парковки для автомобилей на дорогах в размере 57 рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство транспорта Башкирии предложило установить максимальную стоимость часа платной парковки для автомобилей на дорогах регионального, муниципального и местного значения в размере 57 рублей. Ведомство разработало специальную методику расчета цены за стоянку исходя из места ее размещения, заполняемости, времени суток и типа транспортного средства. Соответствующий проект постановления правительства республики был опубликован на интернет-портале для публичного обсуждения.

В кратком описании проблемы, которую призван решить документ, говорится, что на сегодняшний день в Башкирии нет единого вида расчета и определения максимального размера платы за пользование платными парковок на дорогах. В изложении постановления говорится о нескольких целях новой методики: снижение транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть (в первую очередь, в центральной части городов), обеспечение доступности парковочных мест, стимулирование автомобилистов на использование автостоянок для длительного размещения машин вне улично-дорожной сети.