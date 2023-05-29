При пожаре в квартире в башкирском городе Стерлитамаке погибла 54-летняя женщина

фото: МЧС РБ

При пожаре в квартире жилого дома по улице Голикова в башкирском городе Стерлитамаке погибла женщина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Пожар случился минувшей ночью, 29 мая. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС, Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям и другие аварийные службы.

– На момент прибытия пожарных подразделений обнаружено горение домашнего имущества на площади 2 кв.м. в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома, – передали в экстренном ведомстве. – Самостоятельно до прибытия пожарной охраны по лестничным маршам эвакуировались 12 человек.

фото: МЧС РБ

Судя по фотографии с места происшествия, возгорание возникло в ванной комнате. В ходе тушения пожара спасатели эвакуировали из дома 54-летнюю женщину. Прибывшие медики бригады скорой помощи констатировали ее смерть.

Причины и обстоятельства пожара устанавливает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.