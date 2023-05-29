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НовостиОбщество29 мая 2023 3:56

БСК выступила стратегическим партнером V Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2023»

Башкирская содовая компания приняла участие в деловой программе инвестсабантуя «Зауралье-2023», прошедшего в столице Зауралья - Сибае
Источник:kp.ru
Фото предоставлено БСК

Фото предоставлено БСК

Основной вопрос, стоящий на повестке инвестиционного сабантуя, – возможности роста местных производств в условиях глобальных экономических изменений. Темы импортозамещения, увеличения спроса на отечественную продукцию и взаимодействия производителей с потребителями обсуждались в рамках сессии «Производство и ритейл. Выход на полку».

Фото предоставлено БСК

Фото предоставлено БСК

- Башкирская содовая компания – крупнейший производитель пищевой соды и синтетических моющих средств: белизны, стиральных порошков, кальцинированной соды. Мы заинтересованы в продвижении своей продукции. Поэтому взаимный обмен опытом с коллегами по вопросам её реализации, безусловно, актуален. Предприятие делает всё, чтобы конечный потребитель был доволен как качеством готовой продукции, так и её ценой, - комментирует директор по связям с общественность АО «БСК» Сергей Лобастов.

Фото предоставлено БСК

Фото предоставлено БСК

Инвестиционный сабантуй «Зауралье-2023» привлекает не только местных производителей продукции, но и инвесторов из других регионов России. Это отличная площадка для установления деловых контактов и создания новых партнерских отношений, способствующих развитию промышленности в регионе.