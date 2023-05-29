Радий Хабиров назвал имя первого детеныша зубра, который родится в Башкирии

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На закрытии ярмарки «Китап-байрам» глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как назовут первого детеныша зубра, рожденного в республике.

Одна из самок зубров, выпущенных на волю в Башкирии, ждет потомство. Напомним, накануне глава республики опубликовал видеоролик с прибытием зубров в Икский зоологический заказник, что неподалеку от Мурадымовского ущелья.

На ярмарке «Китап-байрам» делегация из Беларуси подарила Хабирову книгу «Беловежская дива».

- Еще частичка нашей страны, нашей культуры, нашего достояния — это зубры. И они приехали к вам, - подчеркнула представитель делегации из дружественной страны.

В свою очередь Радий Хабиров озвучил «рабочую версию» имени для первого детеныша зубра, который вскоре должен появиться на башкирской земле.

- Для нашей природы, для республики произошло большое событие — приехали первые девять зубров. Мы очень верим, что у нас появится первый зубрёнок. Рабочие ему имя пока придумали — Башкиренок, но, если у вас будут какие-то предложения, я буду рад их принять, - рассказал глава республики.