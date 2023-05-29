МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за грозы и сильного ветра

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В понедельник днем, 29 мая, в Башкирии местами ожидается гроза и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за надвигающейся грозы и сильного ветра. По данным метеорологов в республике прогнозируется переменная облачность, местами грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду. Местами пройдут дожди.

Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем, 29 мая, составит +26, +31 градус Цельсия. На дорогах утром местами дымка, видимость упадет до 1-2 километров. В Башкирии сохраняется чрезвычайная пожароопасность, отмечают в пресс-службе регионального управления МЧС.