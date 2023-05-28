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НовостиПроисшествия28 мая 2023 16:12

В Уфе случайный прохожий спас ребенка, едва не выпавшего из окна

В этот момент в квартире не было взрослых
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Уфе на улице Октябрьской революции малолетний ребенок едва не выпал из окна. К счастью, на помощь малышу пришел случайный прохожий.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, мужчина увидел, что в окне показались двое детей и тот, что постарше пытался вытолкнуть младшего на улицу. Квартира располагается на первом этаже, но из-за наличия цокольного этажа окна расположены достаточно высоко от земли.

Прохожий вовремя успел подбежать к окну и спасти ребенка. Оказалось, что в квартире нет взрослых, а заглянув внутрь, очевидцы отметили, что всюду мусор и сами дет были голые и грязные. Мужчина остался дожидаться сотрудников полиции, которых вызвал.