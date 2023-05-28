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НовостиПроисшествия28 мая 2023 15:33

Для тушения горящей травы рядом с деревней в Башкирии подняли пожарный вертолет

По данным МЧС горит сухая трава на площади в 8 гектаров
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ

Сегодня, 28 мая, в Дюртюлинском районе Башкирии возник природный пожар. По данным регионального управления МЧС, горит сухая трава на площади 8 гектаров около деревни Новобиктово.

Как сообщает пресс-служба экстренного ведомства, на месте работают сотрудники МЧС по Башкирии, добровольные пожарные команды и местные жители. В тушении на земле задействовано 5 автоцистерн, с воздуха – пожарный вертолет госкомитета Башкирии по ЧС.

- Ситуация взята на контроль, принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения пожара в сторону населенного пункта, - подчеркнули в пресс-службе МЧС по Башкирии.