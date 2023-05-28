В Башкирии неделю разыскивают бесследно пропавшую 31-летнюю Гульнару Михайлову

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Родные и близкие 31-летней жительницы Башкирии Гульнары Михайловой бьют тревогу: женщина уже неделю не выходит с ними на связь.

Как рассказала в беседе с «КП-Уфа» родная сестра Гульнары, в последний раз ее видели в районе больничного городка в Нефтекамске. И с тех пор о ее местонахождении никто не знает.

- Заявление в полицию о пропаже я написала два дня назад, его приняли. Но пока поиски не начались. Своими силами клею объявления по городу, - рассказала сестра пропавшей женщины.

Всех, кто видел Гульнару Михайлову, либо знает о ее местонахождении, родные просят позвонить в полицию или связаться с ними по телефонам: 8-965-661-37-84 или 8-917-461-39-43.

Приметы Гульнары Михайловой: худощавого телосложения, карие глаза, темные длинные волосы.

В день пропажи была одета в спортивные брюки фиолетового цвета, пятнистая рубашка, на ногах кеды, с собой белая куртка и белая сумка с документами.