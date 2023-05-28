Беременная уфимка напала на мужчину в центре Уфы и пыталась разбить его машину

Фото: скриншот видеоролика сообщества t.me/ufa_rb

Необычный конфликт в центре Уфы сняла на видео местная жительница. По словам автора, около 4 часов утра сегодня, 28 мая, в одном из дворов по улице Достоевского разыгралась драма с участием беременной женщины и автовладельца.

Как пояснила автор, рано утром она услышала шум на улице и, выглянув в окно, увидела, как беременная женщина с сигаретой в руках пытается разбить камнем стекло в припаркованной во дворе машине. Затем вышел мужчина и у них начался словесный конфликт. Происходящее местная жительница сняла на видео и выложила ролик в социальные сети.

- Я так и не поняла, что происходит, в чем конфликт. Но напугало знатно, думала уже полицию вызывать. Но там кто-то уже сказал, что вызовет полицию. До драки не дошло, в конце женщина просто ушла, а мужчина уехал, - написала уфимка. Жительница дома, во дворе которого кипели страсти отметила, что полицию никто так и не вызвал.