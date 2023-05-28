В Башкирии на Павловском водохранилище спасли двоих мужчин

Фото: ГК РБ по ЧС

В минувшую субботу, 27 мая, спасатели госкомитета Башкирии по ЧС помогли двоим мужчинам, едва не утонувшим в Павловском водохранилище.

Спасатели отправились в рейд на катере и около скал «12 апостолов» обнаружили 39-летнего мужчину, который перевернулся на лодке. Они подняли пловца на борт и доставили на берег.

В тот же день спасатели госкомитета Башкирии по ЧС спасли 32-летнего любителя парусного спорта. Мужчина заплыл далеко от берега и не мог самостоятельно вернуться. Сотрудники ведомства доставили его до базы отдыха, откуда он начал свое неудачное плавание.

- Обоим мужчинам удалось избежать серьезных последствий благодаря своевременной помощи со стороны спасателей, - сообщили в пресс-службе госкомитет Башкирии по ЧС.