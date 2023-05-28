Жара и грозы: какая погода ждет жителей Башкирии в последние дни мая

Фото: Рустем Ахунов

В последние дни мая 2023 года в Башкирии ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди и грозы.

По данным Башгидрометцентра, в ближайшие дни жителей республики ждет жаркая погода до +32 градуса Цельсия, местами дожди и грозы. 28 мая прогнозируется солнечная погода, без существенных осадков. Температура воздуха днем +27, +32 градуса Цельсия, ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывы до сильного.

Днем 29 мая прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный умеренный, при грозе порывы до сильного. Ночью столбики термометров покажут +14, +19 в северных и горных районах республики +7, +12 . Днем воздух прогреется до +27, +32 .

Во вторник, 30 мая, без существенных осадков. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Ночью температура воздуха составит +12, +17 градусов, в северных и горных районах до +9 . Днем потеплеет до +25, +30 .