В Башкирии наблюдается резкий рост заболеваемостью коклюшем

В Башкирии за четыре месяца 2023 года 33 человека заболели коклюшем. По данным регионального Роспотребнадзора, 30 заболевших – дети.

Данные санитарных врачей по заболеваемости коклюшем свидетельствуют о резком росте заболеваемости. В частности, за весь 2022 года в Башкирии было зарегистрировано всего 8 случаев коклюша, а в январе-апреле того года не выявили ни одного случая. В эти же месяцы 2023 года было выявлено 33 случая заражения.

В Роспотребнадзоре по Башкирии предупреждают: коклюш чрезвычайно заразное заболевание и поражает людей всех возрастов. Но в особой группе риска находятся именно дети. Признаки коклюша: сухой кашель, насморк, головная боль, рвота и судороги, могут быть носовые кровотечения и приступы. Болезнь приводит к осложнениям, в результате которых страдают кишечник, легкие и мозг.