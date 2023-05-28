Следком по Башкирии устанавливает причины падения трехлетнего ребенка с 9 этажа в Уфе

Фото: Рустем Ахунов

В субботу, 27 мая, в Уфе на улице Ферина из окна квартиры на 9 этаже выпал трехлетний ребенок. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Следком организовал доследственную проверку по факту гибели малыша, сообщает пресс-служба ведомства. Следователи Калининского отдела СУ СКР по Башкирии совместно с сотрудниками полиции провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас опрашиваются члены семьи мальчика и очевидцы происшествия.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и изучают жилищно-бытовые и социальные условия проживания ребенка.

По данным Управления гражданской защиты населения Уфы, малыш выпал из окна балкона на 9 этаже.