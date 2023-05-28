В Башкирии на трассе перевернулся грузовик с химикатами

Фото: МЧС по РБ

В минувшую субботу, 27 мая, на 1520 километре трассе М-5 на территории Башкирии перевернулся грузовик с химикатами, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным экстренного ведомства, сообщение об аварии поступило в пятом часу дня. Грузовик SCANIA с полуприцепом вылетел с дороги в кювет и перевернулся в километре от деревни Искра по направлению в сторону Челябинска. Топливо не разлилось.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД, госкомитета Башкирии по ЧС и скорая помощь. Выяснилось, что большегруз перевозил металлические бочки с химикатами – эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде. В результате аварии бочки повредились и часть содержимого попала на землю. По данным МЧС по Башкирии водных объектов рядом нет.

Угрозы нет. Проводятся все необходимые мероприятия. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.