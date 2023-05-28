За четыре года объем инвестиций в башкирское Зауралье превысил 82 млрд рублей

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На пленарном заседании инвестсабантуя «Зауралье-2023» премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил о реализации 200 инвестиционных проектов на территории башкирского Зауралья.

В минувшую пятницу, 26 мая, в Сибае состоялось итоговое заседание участников инвестиционного сабантуя «Зауралье-2023». С докладом выступил премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров. Он отметил, что этот форум, прежде всего, нацелен на развитие районов башкирского Зауралья.

По словам председателя башкирского Кабмина, всего за последние 4 года в Зауралье было реализовано 200 инвестиционных проектов, в том числе 87 из них – в прошлом году. Объем инвестиций за это время превысил 82 млрд рублей.

- Несмотря на санкционные ограничения, деловая активность не снижается. Сейчас в стадии реализации находятся 198 инвестиционных проектов на сумму более 150 млрд рублей, - подчеркнул Назаров.