Пострадавший в пожаре под Уфой мужчина скончался в больнице

Фото: МЧС по РБ

Число жертв пожара в садовом товариществе под Уфой достигло трех человек.

В минувшую субботу, 27 мая, в поселке Аэропорт в садовом товариществе «Заозерье» возник пожар в частном доме. По прибытии на место сотрудники пожарной охраны потушили возгорание и спасли 39-летнего мужчину. При разборе сгоревшего здания обнаружили тела двоих женщин 45 и 49 лет.

Следком по Башкирии начал проверку по факту пожара, в котором погибли женщины. Сегодня, 28 мая, стало известно, что спасенный мужчина скончался в 18-й больнице в Уфе.

По данным МЧС по Башкирии, 39-летний уфимец получил ожоги 2 и 3 степени головы, шеи, рук и ног на 98%. При госпитализации в ГКБ №18 выяснилось, что у пострадавшего ингаляционная травма и ожоговый шок крайне тяжелой степени. В ночь на воскресенье мужчина скончался, сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.