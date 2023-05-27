Следком начал расследование гибели двух сестер в пожаре под Уфой

Фото: МЧС Башкирии

Следственный комитет Башкирии сообщил, что в настоящий момент ведомство проводит проверку по факту пожара в СНТ «Заозерный» поселка Аэропорт, в котором 27 мая погибли две сестры 45 и 49 лет.

По предоставленным данным, в момент ЧП в доме находился сожитель одной из погибших. Мужчина сообщил, что началось возгорание и вызвал пожарных, также попытавшись спасти женщин.

В результате сам мужчина попал в больницу, а тела погибших обнаружили во время тушения огня спасатели. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи СК совместно с МЧС и МВД.