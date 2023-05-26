Продукция БСК признана лучшей в Башкирии

На площадке Международной выставки «Газ. Нефть. Технологии», проходящей в эти дни в Уфе, подведены итоги ежегодной премии «100 лучших товаров Башкортостана». Безоговорочными лидерами стали сразу три вида продукции БСК - кислота соляная ингибированная, поливинилхлорид суспензионной марки ПВХ-С-6359М и стиральный порошок«TobbiKids». Производство последнего было возобновлено дочерним предприятием БСК ООО «Эколь» в 2022 году.

- Высокое качество нашей продукции – одно из конкурентных преимуществ БСК, - комментирует глава Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов. - Функционирующая на предприятии система менеджмента качества позволяет нам производить безопасную, высококлассную продукцию. Победа в подобных конкурсах закрепляет репутацию БСК как ответственного производителя, способного удовлетворить все потребности современного потребителя. Последнее особенно важно в условиях активногоимпортозамещения.

Высокую оценку получила и сама система менеджмента качества компании. Она признана лучшей в республике. А руководитель отдела управления качеством и стандартизации АО «БСК» Эльвира Маталинова стала победителем конкурса «Лучший менеджер по качеству».

Башкирская содовая компания, как победитель конкурса, получает право маркировать свою продукцию логотипом «Лучшие товары Башкортостана» и примет участие уже в федеральном этапе Программы «100 лучших товаров России».

Справочно:

Кислота соляная ингибированная применяется для травления черных и цветных металлов и изделий из них, кислотной обработки нефтяных скважин, химической очистки котлов и аппаратов от отложений различного состава, в том числе карбонатных, не оказывая при этом разрушительного воздействия на сам металл.

Поливинилхлорид суспензионной марки ПВХ-С-6359М необходим для изготовления пластифицированных и полужестких изделий общего назначения: линолеума, искусственной кожи, пластифицированных пленок, а также листов специального назначения.

Стиральный порошок «TobbiKids» разработан при активном сотрудничестве со специалистами Российской академии наук и врачами педиатрами. В его состав не входят фосфаты, цеолиты отдушки, ароматизаторы и другие агрессивные соединения. Отстирование происходит благодаря содержанию в продукции мыльной пены высокого качества. «TobbiKids» гипоаллергенен и использовать его можно с первых дней жизни ребенка.