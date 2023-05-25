В Башкирии планируют пустить троллейбусы между Салаватом, Стерлитамаком и Ишимбаем

Стерлитамак остается одним из немногих городов, где сохранились троллейбусы

В Башкирии планируется запустить троллейбусный маршрут, который соединит Салават, Ишимбай и Стерлитамак. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации Стерлитамака Артур Гафаров во время своей пресс-конференции. Ранее этот проект активно обсуждался, но потом вышел из поля внимания.

Также во время разговора о состоянии общественного транспорта чиновник отметил, что ежедневно на линию выходят более 50 троллейбусов, но их износ превышает 99 процентов. И это при том, что Стерлитамак – один из немногих городов в России, где сохранился этот «экологически чистый» вид транспорта.

– Вопрос обновления транспорта остается актуальным, сейчас изыскиваются возможности приобрести новые троллейбусы, - отметил Артур Гафаров.