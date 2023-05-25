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НовостиОбщество25 мая 2023 14:10

В Башкирии планируют пустить троллейбусы между Салаватом, Стерлитамаком и Ишимбаем

Об этом заявил замглавы городской администрации Артур Гафаров
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Стерлитамак остается одним из немногих городов, где сохранились троллейбусы

Стерлитамак остается одним из немногих городов, где сохранились троллейбусы

В Башкирии планируется запустить троллейбусный маршрут, который соединит Салават, Ишимбай и Стерлитамак. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации Стерлитамака Артур Гафаров во время своей пресс-конференции. Ранее этот проект активно обсуждался, но потом вышел из поля внимания.

Также во время разговора о состоянии общественного транспорта чиновник отметил, что ежедневно на линию выходят более 50 троллейбусов, но их износ превышает 99 процентов. И это при том, что Стерлитамак – один из немногих городов в России, где сохранился этот «экологически чистый» вид транспорта.

– Вопрос обновления транспорта остается актуальным, сейчас изыскиваются возможности приобрести новые троллейбусы, - отметил Артур Гафаров.