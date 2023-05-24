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НовостиПроисшествия24 мая 2023 5:18

Между железнодорожными путями в Уфе обнаружили труп мужчины

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Между железнодорожными путями на перегоне Уфа – Черниковка был обнаружен труп мужчины

Между железнодорожными путями на перегоне Уфа – Черниковка был обнаружен труп мужчины

Фото: Тимур ХАНОВ

Между железнодорожными путями на перегоне Уфа – Черниковка во вторник, 23 мая, был обнаружен труп мужчины. Об этом со ссылкой на Уфимское линейное управление МВД на транспорте сообщило издание UFA1.RU.

Правоохранительные органы зарегистрировали сообщение о погибшем в 16:25. Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту инцидента. Они устанавливают обстоятельства случившегося и личность покойного.

Напомним, в середине апреля в башкирском городе Туймазы грузовой поезд насмерть сбил санитарку, которая шла на работу в ковид-госпиталь.