Между железнодорожными путями в Уфе обнаружили труп мужчины

Между железнодорожными путями на перегоне Уфа – Черниковка был обнаружен труп мужчины
Фото: Тимур ХАНОВ
Между железнодорожными путями на перегоне Уфа – Черниковка во вторник, 23 мая, был обнаружен труп мужчины. Об этом со ссылкой на Уфимское линейное управление МВД на транспорте сообщило издание UFA1.RU.
Правоохранительные органы зарегистрировали сообщение о погибшем в 16:25. Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту инцидента. Они устанавливают обстоятельства случившегося и личность покойного.
Напомним, в середине апреля в башкирском городе Туймазы грузовой поезд насмерть сбил санитарку, которая шла на работу в ковид-госпиталь.