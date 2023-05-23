Известны подробности обнаружения трупа молодой женщины в Башкирии

Фото: архив КП

Жители Кугарчинского района сообщили подробности того, как было найдено тело молодой женщины на берегу реки Большой Ик. Об этом сообщили в газете «Кугарчинские вести».

По предоставленным данным, жуткую находку обнаружил местный житель. Тело находилось под деревом. Лицо погибший было испорчено до неузнаваемости, а передние зубы отсутствовали. При этом приблизительно смерть наступила около месяца назад.

В настоящий момент существует версия, что труп принесло половодьем. Пока что личность погибшей неустановлена. известно, что она была одета в розовую куртку с капюшоном, бирюзовые трико с надписью "Дисней" и бежевый вязанный свитер.