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НовостиПроисшествия23 мая 2023 13:42

Известны подробности обнаружения трупа молодой женщины в Башкирии

Тело найденной около реки в Башкирии мертвой женщины принесло половодьем
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жители Кугарчинского района сообщили подробности того, как было найдено тело молодой женщины на берегу реки Большой Ик. Об этом сообщили в газете «Кугарчинские вести».

По предоставленным данным, жуткую находку обнаружил местный житель. Тело находилось под деревом. Лицо погибший было испорчено до неузнаваемости, а передние зубы отсутствовали. При этом приблизительно смерть наступила около месяца назад.

В настоящий момент существует версия, что труп принесло половодьем. Пока что личность погибшей неустановлена. известно, что она была одета в розовую куртку с капюшоном, бирюзовые трико с надписью "Дисней" и бежевый вязанный свитер.