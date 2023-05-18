В Уфе из-за ярмарки «Китап-байрам» на 6 дней перекроют улицы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе уже на следующей неделе из-за международной книжной ярмарки «Китап-байрам» на шесть дней перекроют несколько улиц. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Мероприятие будет проходить на Советской площади с 26 по 28 мая. Ярмарка работать организована ежедневно с 10:00 до 22:00. Активные программы будут начинаться в 12:00 на трех сценах (у здания Минсельхоза, у Института искусств и перед БГПУ) 20 тематических площадках.

С полуночи 23 мая до полуночи 29 числа будут перекрыты улицы Пушкина (на участке от от Цюрупы до Ленина) и Советская (от Заки Валиди до Октябрьской Революции). Из-за мероприятия также изменится и схема движения общественного транспорта.

Городские власти призвали горожан заранее продумывать свой маршрут в соответствии с грядущими ограничениями.