В Уфе в квартире, где телевизором убило 2-летнего ребенка, был нелегальный детсад

Фото: Прокуратура Башкирии

В Уфе в квартире, где телевизором убило двухлетнего ребенка, был нелегальный детский сад. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах рассказало информационное агентство «Башинформ».

Трагедия случилась сегодня, 17 мая, в квартире дома № 82/1 на проспекте Октября. На малолетнего мальчика, за которым присматривала няня, с тумбы рухнул увесистый телевизор. Ребенок скончался до приезда скорой помощи. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Башкирии опубликовала фотографии с места ЧП.

Как сообщили журналистам в правоохранительных органах, 28-летняя няня, которая присматривала за погибшим мальчиком, не разговаривает по-русски. Ее брат поведал, их семья в августе прошлого года приехала в Уфу из Узбекистана. Два месяца назад они сняли квартиру и обустроили ее под детский сад.

Сюда своих детей приводили несколько семей, которых нашли «детсад» через знакомых. Родители погибшего мальчика платили около 10 тысяч рублей в месяц за предоставляемые «услуги». Покойный ребенок был их единственным сыном.

Согласно предварительным данным, деятельность семьи из Узбекистана была организована нелегально, а в двухкомнатной квартире при визуальном осмотре условий для содержания детей не обнаружилось.

В момент трагедии в квартире был няня, ее родная дочь и еще трое чужих детей. Двухлетний мальчик, как сообщили журналистам, как-то стащил телевизор с тумбочки, из-за чего тот упал прямо на него, нанеся тяжелые увечья, от которых он скончался.