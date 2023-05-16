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НовостиОбщество16 мая 2023 14:25

Аналитики назвали топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Уфе

Минимальная сумма предлагаемого месячного жалованья – 70 тыс. рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики назвали топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Уфе. Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировали опубликованные за текущий месяц вакансии столицы Башкирии и отобрали наиболее выгодные.

В рейтинг вошли вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

По итогу исследований у специалистов получился следующий топ:

1. Торговый представитель – от 90 тысяч рублей

2. Сервисный инженер – от 80 тысяч рублей

3. Мастер-приемщик – 80 тысяч рублей

4. Инженер ПТО – 72-120 тысяч рублей

5. Менеджер онлайн-сервиса от – 70 тысяч рублей