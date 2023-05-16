Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Аналитики назвали топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Уфе. Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировали опубликованные за текущий месяц вакансии столицы Башкирии и отобрали наиболее выгодные.
В рейтинг вошли вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.
По итогу исследований у специалистов получился следующий топ:
1. Торговый представитель – от 90 тысяч рублей
2. Сервисный инженер – от 80 тысяч рублей
3. Мастер-приемщик – 80 тысяч рублей
4. Инженер ПТО – 72-120 тысяч рублей
5. Менеджер онлайн-сервиса от – 70 тысяч рублей