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НовостиПроисшествия15 мая 2023 12:00

В Башкирии при пожаре в частном доме погиб 64-летний мужчина

В тушении было задействовано 16 человек
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 15 мая, в башкирском городе Нефтекамск при пожаре в частном доме погиб человек. О трагедии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось на улице Яблоневой. На место были направлены силы и средства МЧС России и другие чрезвычайные службы. Существовало угроза распространения огня на соседние дома, но пожарным удалось это предотвратить и локализовать горение. Спустя 25 минут специалисты ликвидировали пожар полностью. В тушении было задействовано 16 человек и пять единиц техники.

К сожалению, на месте пожара обнаружен был погибший 64-летний мужчина. Причины пожара и обстоятельства случившегося выясняют следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.