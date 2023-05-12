В Башкирии на видео засняли охотившуюся дикую лисицу

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Национальном парке «Башкирия» на видео засняли дикую лисицу. Об этом рассказала пресс-служба учреждения.

Сотрудники парка установили на территории новую фотоловушку. Устройство зафиксировало, как рыжее животное, судя по всему, кого-то выслеживала под звонкое пение птиц в лесу.

Напомним, в прошлом месяце в Национальном парке «Башкирия» засняли на видео проснувшегося после зимней спячки медведя. На кадрах запечатлено, как зверь, стоя на задних лапах, долго и очень тщательно трется всеми частями тела о дерево.