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НовостиОбщество11 мая 2023 17:41

В СВО погиб 29-летний мобилизованный отец двоих детей из Башкирии Динар Иксанов

Из родной республики он переехал в ХМАО, где жил вместе с семьей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Администрация города Когалыма

фото: vk.com // Администрация города Когалыма

В ходе специальной военной операции в Донецкой народной республике погиб 29-летний ефрейтор Динар Иксанов из Башкирии. Об этом 10 мая сообщила администрация ханты-мансийского города Когалыма, куда тот переехал в 2018 года.

Иксанов родился и вырос в Бакалинском районе. После окончания школы и колледжа отслужил срочную службу в армии, где еще на год остался на контракте. В прошлом году его призвали в армию в рамках частичной мобилизации. В зоне СВО он был радиотелефонистом-разведчиком зенитной самоходно-артиллерийской батареи. Военнослужащий погиб в районе населенного пункта Майорска.

В Когалыме у погибшего остались супруга и двое несовершеннолетних детей. Его родители проживают в Башкирии.