В СВО погиб 29-летний мобилизованный отец двоих детей из Башкирии Динар Иксанов

фото: vk.com // Администрация города Когалыма

В ходе специальной военной операции в Донецкой народной республике погиб 29-летний ефрейтор Динар Иксанов из Башкирии. Об этом 10 мая сообщила администрация ханты-мансийского города Когалыма, куда тот переехал в 2018 года.

Иксанов родился и вырос в Бакалинском районе. После окончания школы и колледжа отслужил срочную службу в армии, где еще на год остался на контракте. В прошлом году его призвали в армию в рамках частичной мобилизации. В зоне СВО он был радиотелефонистом-разведчиком зенитной самоходно-артиллерийской батареи. Военнослужащий погиб в районе населенного пункта Майорска.

В Когалыме у погибшего остались супруга и двое несовершеннолетних детей. Его родители проживают в Башкирии.