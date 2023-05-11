Башкирский город накрыло туманом из-за пожара в Челябинской области

фото: vk.com // Вячеслав Калугин

Сегодня, 11 мая, башкирский город Межгорье накрыло туманом из-за пожара в соседней Челябинской области. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Вячеслав Калугин.

– Для межгорьевцев смог не представляет опасности для здоровья, – написал чиновник. – Действующих лесных пожаров на территории, прилегающей к нашему городу, нет.

Поясним, что крупной пожар произошел в челябинском нацпарке «Зигальга» – огонь, бушевавший почти неделю, уничтожил более 1 тыс. гектаров леса. Причиной случившегося называется неосторожность туристов.