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НовостиПроисшествия11 мая 2023 17:01

Башкирский город накрыло туманом из-за пожара в Челябинской области

Глава населенного пункта обратился к жителям
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Вячеслав Калугин

фото: vk.com // Вячеслав Калугин

Сегодня, 11 мая, башкирский город Межгорье накрыло туманом из-за пожара в соседней Челябинской области. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Вячеслав Калугин.

– Для межгорьевцев смог не представляет опасности для здоровья, – написал чиновник. – Действующих лесных пожаров на территории, прилегающей к нашему городу, нет.

Поясним, что крупной пожар произошел в челябинском нацпарке «Зигальга» – огонь, бушевавший почти неделю, уничтожил более 1 тыс. гектаров леса. Причиной случившегося называется неосторожность туристов.