Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 16:10

Хабиров встретился с командованием добровольческого батальона имени Тагира Кусимова

Глава Башкирии обсудил с военнослужащими вопросы комплектования и обеспечения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 11 мая, в Доме республики встретился с командованием пятого добровольческого батальона, который носит имя Героя Советского Союза, генерал-майора Тагира Кусимова. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона.

Чиновник обсудил с военнослужащими вопросы комплектования и обеспечения, а также поддержки добровольцев и их семей. Хабиров напомнил, что участник батальона Кусимова каждый полгода будут получать 200 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты, а также суточные.

– Знайте, что моя главная задача как руководителя региона – поддерживать вас и ваши семьи всеми ресурсами, которые у нас есть. Жители Башкортостана тоже переживают за вас и активно участвуют в формировании гумконвоев, которые мы отправляем бойцам, – сказал Хабиров.

Командир батальона имени Тагира Кусимова доложил, что личный состав подразделения полностью сформирован и готов отправиться на боевое слаживание. Напомним, отправка военнослужащих состоится уже завтра, 12 мая. Кусимовское подразделение, наравне с батальоном Даяна Мурзина, войдет в Башкирский мотострелковый полк.