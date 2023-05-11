Хабиров встретился с командованием добровольческого батальона имени Тагира Кусимова

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Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 11 мая, в Доме республики встретился с командованием пятого добровольческого батальона, который носит имя Героя Советского Союза, генерал-майора Тагира Кусимова. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона.

Чиновник обсудил с военнослужащими вопросы комплектования и обеспечения, а также поддержки добровольцев и их семей. Хабиров напомнил, что участник батальона Кусимова каждый полгода будут получать 200 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты, а также суточные.

– Знайте, что моя главная задача как руководителя региона – поддерживать вас и ваши семьи всеми ресурсами, которые у нас есть. Жители Башкортостана тоже переживают за вас и активно участвуют в формировании гумконвоев, которые мы отправляем бойцам, – сказал Хабиров.

Командир батальона имени Тагира Кусимова доложил, что личный состав подразделения полностью сформирован и готов отправиться на боевое слаживание. Напомним, отправка военнослужащих состоится уже завтра, 12 мая. Кусимовское подразделение, наравне с батальоном Даяна Мурзина, войдет в Башкирский мотострелковый полк.