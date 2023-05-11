Директора парка в башкирском городе Туймазы обвинили в избиении женщины

кадр видео: vk.com // Гузель Кашапова

В башкирском городе Туймазы местные жители обвинили директора парка в избиении женщины – по словам очевидцев, он ударил ее по голове. МВД республики проводит проверку по факту инцидента.

О случае рассказала горожанка Гузель Кашапова. Она оставила обращение в соцсетях главы региона Радия Хабирова, прикрепив к публикации видео с места происшествия. По словам женщины, 5 мая воспитанники детсада под присмотром взрослых пришли в общественное место на фотосессию. По парку ездили машины, которые не давали детям идти по дороге.

– Наш фотограф сделал замечание одному из водителей, что, мол, здесь ездить нельзя. После этого водитель […] остановился и вышел из машины. Он представился директором парка. Из машины также вышла сотрудница парка, держа в руках телефон и снимая нас на камеру со словами, что мы не имеем проводить видео- и фотосъёмку в парке, что мы находимся без разрешения в парке! Снимая все на телефон, она оступилась и упала на бордюры. Наша родительница, стоявшая рядом, предложила ей помощь, подав руку. Директор парка, увидев эту ситуацию, подошёл к родительнице сзади и кулаком ударил её в голову! Она упала, он подошёл, потряс ее, а потом просто хотел уехать, ссылаясь на то, что у него нет времени! – поделилась историей Кашапова.

На своей странице женщина опубликовала анамнез пострадавшей. В больнице травматолог диагностировал ей сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица. На обращение Кашаповой ответила администрация города. Там ограничились кратким сообщением – «в ситуации разбирается полиция».

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в МВД Башкирии. В пресс-службе ведомства пояснили, что по факту нанесения телесных повреждений женщине проводится проверка: «Выдано направление на прохождение судмедэксмертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».