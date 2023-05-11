МЧС предупредило жителей Башкирии о заморозках и сильном ветре 12 мая

В республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью по югу и днем по региону пройдут кратковременные дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, в пятницу 12 мая, в Башкирии ожидаются заморозки и сильный ветер. Об этом предупредило местное МЧС.

В республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью по югу и днем по региону пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть с востока. Местами его порывы могут достигнуть 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью упадет до +2, +7° (в северных и горных районах возможных заморозки, 0, -3°. Днем столбики термометров поднимутся до +8, +13° (по северу до +18°).

В МЧС добавили, что в темное время суток и во время рассвета местами в Башкирии появится туман. Видимость в нем сократится до 500-1000 метров. В отдельных южных районах сохранится чрезвычайная пожароопасность.