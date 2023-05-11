В башкирском городе Бирске на видео засняли мини-торнадо

кадр видео: vk.com

В башкирском городе Бирске местные жители на видео засняли мини-торнадо. Запись появилась в соцсетях 11 мая.

На кадрах видно, как вихрь пыли поднимается на несколько метров и следует по проезжей части, словно лавируя между машинами. Спустя несколько секунду размеры «торнадо» заметно уменьшаются.

Ранее МЧС республики объясняло, что подобные явления называются термиками. Чаще всего они возникают именно в мае из-за неустойчивости в приземном слое, когда «неравномерно прогретая земля дает контраст температуры».