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НовостиОбщество11 мая 2023 13:03

В башкирском городе Бирске на видео засняли мини-торнадо

Вихрь поднялся на несколько метров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео: vk.com

кадр видео: vk.com

В башкирском городе Бирске местные жители на видео засняли мини-торнадо. Запись появилась в соцсетях 11 мая.

На кадрах видно, как вихрь пыли поднимается на несколько метров и следует по проезжей части, словно лавируя между машинами. Спустя несколько секунду размеры «торнадо» заметно уменьшаются.

Ранее МЧС республики объясняло, что подобные явления называются термиками. Чаще всего они возникают именно в мае из-за неустойчивости в приземном слое, когда «неравномерно прогретая земля дает контраст температуры».