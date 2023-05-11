Мэр Уфы Ратмир Мавлиев показал новое граффити размером с 10-этажный дом

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев показал новое граффити, которое появилось на торце 10-этажного дома по улице Чернышевского, 71/1. Рисунок закрыл собой всю высоту жилого здания. Изображение авторства художника Дмитрия Лучинина стало первой в этом году работой в рамках стрит-арт фестиваля «Меморандум». Об этом сити-менеджер сообщил в своих соцсетях 11 мая.

Граффити изображает два образа: табун лошадей и женщину в белом среди них. Мавлиев объяснил символизм рисунка.

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

– На контрасте два образа: кони как символ массивного, необузданного. И легкий светлый женский образ в середине, в гармонии с этим табуном. Можно провести аналогии с внутренними переживаниями человека, способностью найти внутреннюю и внешнюю гармонию, – рассказал чиновник. – Те обстоятельства, что окружают нас каждый день не должны переламывать сущность человека и жизненные устои. То, что с первого взгляда может показаться хрупким, является нашей жизненной силой.

Ранее мэр Уфы рассказал, что в этом году в рамках стрит-арта «Меморандум» в городе появится 30 граффити.