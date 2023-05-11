Ветеринария Башкирии объявила о прямой угрозе вспышки птичьего гриппа

С начала мая в трех регионах Приволжского федерального округа выявили 16 очагов заражения чаек: по четыре – в Марий Эл и Удмуртии и восемь – в Кировской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Башкирское управление ветеринарии объявило о прямой угрозе возникновения птичьего гриппа на территории республики. С начала мая в трех регионах Приволжского федерального округа выявили 16 очагов заражения чаек: по четыре – в Марий Эл и Удмуртии и восемь – в Кировской области. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба ведомства.

– Болезнь характеризуется массовым охватом поголовья и широким распространением, может вызывать смертность зараженной птицы, близкую к 100%, а также привести к значительному экономическому ущербу в сельскохозяйственном секторе, – передали в ветеринарии.

Там призвали принять «исчерпывающие меры и активизировать работу по недопущению заноса и распространения вируса гриппа в птицеводческие хозяйства»: обеспечить выполнение требований ветеринарного законодательства по содержанию птицы, усилить контроль по пресечению незаконной продажи продукции птицеводства, организовать разъяснительную работу с населением.

В случае подозрения на возникновение птичьего гриппа или падежа сельскохозяйственной птицы жителей просят проинформировать госветслужбу или обратиться на горячую линию по телефону 8-800-77-55-828.