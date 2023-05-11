В Башкирии рабочего насмерть завалило землей во время прокладки водопровода

фото: прокуратура РБ

В Янаульском районе Башкирии рабочего компании «Тепловодоснабжение» насмерть завалило землей во время прокладки водопровода. Инцидент произошел 10 мая. Следственный комитет республики проводит проверку по признакам уголовного дела о нарушении правил безопасности с летальным исходом. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

– При соединении труб двумя слесарями в траншее на глубине четырех метров произошел обвал грунта, в результате которого одного из рабочих завалило землей. Второму работнику удалось отойти в безопасное место. Потерпевший был извлечен из-под завалов коллегами, однако, медицинскими работниками была констатирована смерть мужчины, – передали в СК РБ.

фото: прокуратура РБ

Следователи назначили судмедэкспертизу. Сейчас они опрашивают руководство и работников предприятия, изучают необходимую документацию и устанавливают все причины и условия произошедшего. Проверки по факту случившегося также проводят Гострудинспекция и прокуратура. По итогам разбирательств сотрудникам, ответственным за соблюдение правил безопасности, дадут правовую оценку.