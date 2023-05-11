Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 10:45

С начала 2023 года от укусов клещей в Башкирии пострадали более 2,6 тыс. человек

Это выше средних многолетних показателей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
С начала текущего года в медицинские учреждения Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 2 673 человека, что выше средних многолетних показателей

С начала текущего года в медицинские учреждения Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 2 673 человека, что выше средних многолетних показателей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала текущего года в медицинские учреждения Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 2 673 человека, что выше средних многолетних показателей. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил региональный Роспотребнадзор.

Отметим, что за минувшую неделю число пострадавших от укусов клещей в республике увеличилось на 1066 человек (по состоянию на 4 мая было зарегистрировано 1 607 случаев).

Ранее мы выяснили, в каких районах Башкирии есть высокий риск подцепить клеща, где можно сделать прививку от энцефалита и сколько это будет стоить.