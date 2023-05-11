С начала 2023 года от укусов клещей в Башкирии пострадали более 2,6 тыс. человек

С начала текущего года в медицинские учреждения Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 2 673 человека, что выше средних многолетних показателей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала текущего года в медицинские учреждения Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 2 673 человека, что выше средних многолетних показателей. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил региональный Роспотребнадзор.

Отметим, что за минувшую неделю число пострадавших от укусов клещей в республике увеличилось на 1066 человек (по состоянию на 4 мая было зарегистрировано 1 607 случаев).

Ранее мы выяснили, в каких районах Башкирии есть высокий риск подцепить клеща, где можно сделать прививку от энцефалита и сколько это будет стоить.