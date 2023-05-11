В Башкирии в 2022 году забеременели 90 девочек младше 15 лет

В Башкирии в 2022 году забеременели 90 девочек, которым еще не исполнилось и 15 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии в 2022 году забеременели 90 девочек, которым еще не исполнилось и 15 лет. Это в 45 раз больше, чем было в 2021 году – тогда было зарегистрировано лишь два таких случая. Об этом 11 мая со ссылкой на отчет министерства здравоохранения России сообщило издание UfaTime.ru.

Уточняется, что в прошлом году в республике беременность также подтвердилась у 438 девушек от 15 до 18 лет. В позапрошлом году таковых было меньше – 293.

В целом по России в 2022 годы зарегистрировали 11 524 беременных несовершеннолетних: 344 девочек до 15 лет и 11 180 – от 15 до 18 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что к марту текущего года в Башкирии родились более 5,7 тыс. детей.