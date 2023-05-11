Фото: Минтранс Башкирии

Аэропорт Уфы опроверг сообщение об экстренной посадке самолета из Ханты-Мансийска. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Сообщается, что воздушное судно авиакомпании Utair благополучно приземлилось в аэропорту столицы республики.

– Информация о технической неисправности воздушного судна, опубликованная в СМИ и телеграм-каналах, не соответствует действительности. Воздушная гавань Уфы работает в штатном режиме, – заявили специалисты.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что у самолета, вылетевшего из Ханты-Мансийска, разрушились шасси, поскольку после взлета на полосе была обнаружена часть колеса. Также была информация, что в связи с эти в аэропорту прибытие борта ожидали экстренные службы. Данные сообщения МЧС Башкирии не подтвердило.