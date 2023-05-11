Жителю Башкирии дали 7,5 лет колонии за изготовление и хранение оружия

Фото: Рустем АХУНОВ

Житель башкирского города Учалы дали предстал перед судом за изготовление и хранение оружия. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, мужчина недалеко от села Буйда нашел три гладкоствольных ружья. Он переделал их в пригодное для стрельбы оружие. Также злоумышленник сам смастерил патроны для них. Все изготовленное, а также более трех килограммов пороха, подсудимый хранил у в своем гараже.

Правоохранители пресекли преступную деятельность и изъяли у мужчины части огнестрельного оружия и почти 400 патронов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и хранение огнестрельного оружия». Он не признал свою вину. Известное, что его ранее уже неоднократно судили за аналогичные преступления.

Суд назначил ему 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 107 тысяч рублей.