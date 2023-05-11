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НовостиОбщество11 мая 2023 8:48

В Уфе из-за отправки 5-го добровольческого батальона на боевое слаживание перекроют улицы

Ограничительные меры продлятся 6 часов
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 12 мая, в центре Уфы из-за отправки пятого добровольческого батальона имени генерала Тагира Кусимова на боевое слаживание перекроют несколько улиц. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Отправка формирования состоится на Советской площади. В связи с проведением мероприятия будут закрыты участок улицы Пушкина межу Цюрупы и Ленина и Советской от Заки Валиди до Октябрьской революции. Ограничительные меры продлятся шесть часов – с 10:00 до 16:00.

– На это время изменится схема движения общественного транспорта. Горожан просят учитывать данные меры при планировании поездок, – заявили в мэрии столицы Башкирии.