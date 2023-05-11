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В Уфе ожидают экстренного приземления самолета из Ханты-Мансийска. Об этом рассказал телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Сообщается, что у воздушного судна разрушились шасси, поскольку после взлета на полосе были обнаружены часть колеса. В настоящее время экстренные службы ожидают прибытие рейса, поскольку предполагается, что самолет летит с поломкой и не сможет нормально совершить посадку в международном аэропорту «Уфа».

Информацию прокомментировали в пресс-службе МЧС Башкирии.

– Информация не подтверждается. В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан не поступало, – сообщило ведомство.

Напомним, недавно самолет рейса Уфа-Ереван совершил вынужденную посадку из-за неполадок. Команда воздушного судна после совершения взлета доложило о некорректной работе высотной системы.