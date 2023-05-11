В Башкирии можно будет не платить за проезд в автобусе без терминала

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Жители Башкирии смогут не платить за проезд в автобусе, если у водителя не будет работать терминал. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.

Депутаты Курултая рассмотрят проект закона, который устанавливает обязанность перевозчиков обеспечить возможность оплатить проезд через электронный терминал. Если у шофера принять оплату таким образом по какой-либо причине не будет, то для пассажира поездка будет бесплатной.

По словам председателя Государственного собрания республики Константина Толкачева, оплата проезда наличными или с помощью онлайн-перевода – не такие удобные и безопасные для пассажиров по сравнению с электронным способом.

Кроме того, как считает председатель парламента, новый закон поможет вывести из «черного оборота» наличность и получить более объективные данные о пассажиропотоке. Это, по словам Толкачева, поможет более эффективно регулировать сферу пассажирских перевозок.

Вступление закона в силу предлагается осуществить с 1 января следующего года.