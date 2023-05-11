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НовостиПроисшествия11 мая 2023 6:36

В Уфе врачи извлекли игрушки-магниты из желудка 4-летнего ребенка

Малыша уже готовят к выписке
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

В Уфе врачи больницы скорой медицинской помощи извлекли игрушки-магниты из желудка четырехлетнего ребенка. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Родители, как поведал руководитель ведомства, сами привезли малыша в медучреждение. Хирурги с помощью эндоскопа удалили шесть магнитные шарики. Сегодня ребенка уже готовят к выписке.

В своей публикации Рахматуллин призвал проявлять пристальное внимание к своим детям. По его словам, подобные шарики, попав в организм, примагничиваются друг к другу через петли кишечника, что вызывает перфорацию и перитонит.

– Игрушки необходимо выбирать, учитывая возраст малыша. Для самых маленьких подойдут простые, крупные, яркие игрушки без мелких деталей, – отметил министр здравоохранения республики.