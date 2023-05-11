Башкирский певец Анвар Нургалиев рассказал о состоянии детей племянницы-блогера, погибшей в ДТП

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Известный певец и народный артист Башкирии Анвар Нургалиев рассказал о состоянии детей своей 33-летней племянницы-блогера Дианы Сафаровой, погибшей в ДТП в поселке Чишмы.

– Огромное спасибо всем за поддержку. Очень много спрашивали про детишек. Ребятишки не понимают пока. Дочь в курсе, держится. С ними все хорошо, – поведал на своей личной странице в социальных сетях певец.

Напомним, страшная трагедия случилась в ночь на 9 мая в поселке Чишмы. Honda Civic, за рулем которого находилась Диана Сафарова, врезался в забор. Она скончалась на месте происшествия. По факту аварии было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что неподалеку от места аварии находится магазин «Абсолют» с работающей камерой наружного наблюдения. После просмотра записи сотрудники ГИБДД увидели, как Civic обгоняет Toyota Camry. Сейчас выясняется причастность этого автомобиля к произошедшему. Его водителя доставили в отдел полиции. Вчера, 10 мая, состоялись похороны женщины.