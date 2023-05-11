Фото: ГИБДД Башкирии

ГИБДД Башкирии задержала автомобиль, за которым числится 117 штрафов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.

Система «Паутина» сообщила ближайшему экипажу дорожно-транспортной службы о транспорте с большим количеством штрафов в Западном обходе Уфы. В Уфимском районе авто было остановлено. 34-летний водитель заявил, что позаимствовал машину у знакомого, который по какой-то причине не стал информировать приятеля о задолжностях.

Согласно данным федеральной базы Госавтоинспекции, владелец автомобиля накопил 117 нарушений правил дорожного движения на общую сумму более 80 тысяч рублей. На место были вызваны сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

– Оформив соответствующие документы, приставы поместили автомобиль на штрафстоянку для принудительного исполнения, – рассказал Севастьянов.