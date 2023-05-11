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НовостиПроисшествия11 мая 2023 4:07

При пожаре в бане в Башкирии погибла женщина

В Башкирии при пожаре в бане погибла женщина
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня утром, 11 мая, в Благовещенском районе при пожаре погиб человек. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Инцидент случился на улице Молодежная в деревне Верхний Изяк. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС, а также другие экстренные службы. Прибывшие специалисты обнаружили две полыхающие бани, им удалось ликвидировать горение. К сожалению, во время тушения был обнаружен труп женщины, ее личность устанавливается.

В настоящее время следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС устанавливают причины пожара и обстоятельства случившегося.